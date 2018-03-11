Muslera’dan Galatasaray itirafı: Bu kadar kupa…

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin Tele Deportes kanalının sunucusuna talimat yaparken, bir de itirafta bulundu.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin Tele Deportes kanalının sunucusunu İstanbul’da ağırladı. Kendisini kebapçıya götürdü. Kendisi için bir buçuk Adana, bir porsiyon da döner ısmarladı. Spiker arkadaşına da girift kebap söyledi. Siparişleri Türkçe vermesi uyarı çekti.

Çoğunlukla Uruguay futbolu, ulusal ekip ve Rusya’da yapılacak Dünya Kupası için yapılan konuşmadan Türkiye ve Galatasaray’ı ilgilendiren notlar ise şöyle;

* Bu dek kupa kazanmayı ben de beklemiyordum. Kazanmaya da devam edeceğim. Galatasaray’da fazla şey öğrendim. Öğrenmeye devam edeceğim.

* Hep Şampiyonalar Ligi’nde olmalıyız. Avrupa’nın manâlı takımlarından biriyiz. Hedefimiz durmadan Şampiyonlar Ligi’nde oynamak.

* Taraftarımız stadı doldurduğunda bir birey yok 3-5 birey pozitif oynuyoruz. Sürekli bizimleler.

Kaynak: Fotospor

Tarih: 11.03.2018 09:38 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur