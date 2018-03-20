Muslera için kritik tarih 1 Nisan

Galatasaray’da milli ara dönemlerinde gözler bir anda Fernando Muslera’ya çevriliyor.

Güney Amerika ülkesi Uruguay’ın ulusal takımının uzun yıllardır formasını giyen Muslera her ayrılışında, İstanbul’a bitap şekilde dönüyor. Ama tecrübeli file bekçisi buna karşın katiyen şikayet etmeyip, bazen sadece tek bir idmanla ve dinlemeden kalesine geçiyor. Tekrar Uruguay kadar aday kadroya çağrılan Muslera, yeniden uzun çileli bir seyahat serüveni yaşayacak. 2018 Dünya Kupası’nda irtifa gösterecek takım, bu milli arayı Çin’de düzenlenecek Milletlerarası Futbol Turnuvası’na katılarak değerlendirecek.

İki maça çıkacak

Uruguay burada, konut sahibi Çin, Çek Cumhuriyeti ve Galler’in katılacağı 4’lü organizasyonda tepe gösterecek.

Muslera ve arkadaşları buradaki ilk maçını 23 Mart’ta Çekler karşısında oynayacak. 3 gün sonra ise birincil maçtaki sonuca göre ya 3.’lük ya da final karşılaşmasında boy gösterecekler. Tecrübeli file bekçisinin 29 Mart Perşembe sabahı İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Cim Bom’un beklentisi ise zorlu Trabzonspor maçının 1 Nisan Pazar günü oynanması ve 31 yaşındaki eldivenin, yüzde 100 hazır bir şekilde takımdaki yerini alması olacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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