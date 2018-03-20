Muslera gitmek istediği takımı açıkladı!

Haber7 Spor Dış Haber / Fatih Gider

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Muslera; ‘İtalya’yı fazla seviyorum. Lazio bir uçtan bir uca üstteki düzey bir kaleci oldum. Senede 3-4 gün Roma’ya gider ve hasret gideririm. Bir gün yeniden Serie A’da, olursa Lazio’da oynama hayalim var. Bu gerçekleşir mi bilmiyorum. Çünkü kulübüm Galatasaray’ın transferime dair bir düşüncesi bulunmuyor.” dedi.

FAZLA ÖNERI VAR FAKAT…

İtalya’dan öneri alıp almadığı yönündeki soruya Muslera; ‘Çok önerge var fakat bu konularla menajerim Fonseca ilgileniyor. Bana bir şey gelmiyor.’ yanıtını verdi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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