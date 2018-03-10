Müller, Beşiktaş maçı öncesi iddialı: ‘Amacımız avantajı korumak değil…’

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Bayern Münih’te golcü oyuncu Thomas Müller’den çaba öncesi flaş talimatlar geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena’da Bayern Münih’e 5-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş, rakibini 14 Mart’ta Vodafone Park’ta davetli edecek.

Bavyera ekibinin yıldız futbolcularından Thomas Müller, Beşiktaş’la oynayacakları rövanş maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu

DERGİYE KONUŞTU

Bayern Münih’in kulüp dergisine konuşan Müller, “İstanbul’daki atmosfer sebebiyle Leipzig’in başına neler geldiğinin ve maçı kaybettiklerinin farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu bununla beraber birincil maçta aldıkları 5-0’lık galibiyet sonrası turu geçeceklerini söylerken “Amacımız bu avantajı korumak değil. İkinci maçta da elimize fırsatlar geçecek ve bunları değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul’daki atmosferi iple çekiyoruz ve umarım güzel bir çaba olacak.” şeklinde konuştu. (Fanatik)