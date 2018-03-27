Monchi: Talisca ve Çağlar’ı takip ediyoruz

(Ramon Rodriguez Verdejo) dün Radyospor’a davetli oldu. Başarılı futbol adamı burada Sabahtan Gazetesi’nde yer alan “Her yol Roma’ya çıkar” haberi üzerine, “Evetaltyapısından takip ettiğimiz isimler var. Fakatoyuncular hakkında ad veremem. Menajer Bayram Tutumlu ve oğlu beni birçok oyuncu hakkında uyarıyor. Roma ikinci takımında Rezan Çorlu var. Onun da geleceği olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

BREZİLYALI İÇİN HEMEN ŞIMDI KARAR VER İLMEDİ

Monchi, Freiburg forması giyen ulusal yıldız Çağlar Söyüncü ile Beşiktaşlı Talisca‘nın da radarlarında olduğunu açıkladı: “Çağlar peşine düşüp takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne dek kabiliyetli bir ad olduğunu biliyoruz. Gelişime açık ve yetenekli. Talisca da benzer şekilde takibimizde. Garip ve gelecek vadeden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz.”

BARCELONA CENGİZ’İ İZLİYOR

Monchi sezon başında Başakşehir’den büyük ısrarlar sonunda aldıkları Cengiz Ünder’den hoşnut olduklarını belirtip, “Bu oyuncunun varlığından beni farkında olan eden kişi Bayram Tasarruflu Kişi’ydu. Pek çok kulüp kendisi ile ilgileniyordu. Basit bir transfer olmadı. Manchester City mesela ilgilenen bir kulüptü. Çok genç ve önemli bir oyuncu olacağını düşünüyoruz. Onun için elimize ulaşan bir öneri değil ama Bayram Tutumlu’nun Barcelona Kulübü ile yakın ilişkileri var. Onların peşine düşüp takip ettiklerini bana söyledi” diye konuştu.

(Sabahleyin)

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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