MLS ile Twitter arasında dev anlaşma! Bundan böyle…

Amerikan Futbol Ligi MLS ile Twitter, haftalık maç yayını, gerçek zamanlıya yakın maç özetleri ve takımlar, oyuncular ve All-Star maçı gibi etkinliklere ilişkin programları taşıyan ilave içerik üretimi için 3 takvim anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Uzlaşma şartları Univision yayıncı kuruluşu göre İspanyolca televizyon izleyicileri için üretilen en düşük 25 maçın, Miami’deki bir stüdyodan İngilizce olarak aynı zamanlı şekilde Twitter üzerinden yayınlanmasını kapsıyor. Karşılaşmalara @UnivisionSports ve @MLS Twitter hesapları üzerinden ulaşılabilir. Geçtiğimiz sene bu paket kapsamındaki yayınlar Facebook platformu üzerinden gerçekleştirilmişti.

Twitter küresel içerik ortaklıklarından sorumluluk sahibi başkan yardımcısı Kay Madati, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Canlı maç yayınlarını ve video özetlerini Twitter platformuna taşımak üzere MLS ile giriştiğimiz bu işbirliği sebebiyle heyecanlıyız. Tutkulu MLS hayranları bundan böyle futbol yorumcularının ve diğer taraftarların gerçek zamanlı yorumlarının yanında canlı maç günü aksiyonlarına da tek bir platformda erişim sağlayabilecekler. ” ifadelerine yer verdi.

2 yıl önce NFL Perşembe Gecesi Yayın Paketi için imzalanan anlaşmanın duyurulmasıyla spor yayıncılığına dair niyetlerine yönelik birincil adımı atan Twitter, o dönemden bu yandan PGA Tour (golf), MLB (beyzbol), NHL (buz hokeyi), WNBA (kadın basketbolu), NASCAR (otomobil yarışı), Ulusal Lakros Ligi ve çok sayıda e-spor turnuvalarının canlı yayınlarını gerçekleştirdi.

MLS yayın programı, Cumartesi günü oynanacak Real Salt Lake ve Los Angeles takımları arasındaki tesadüf ile başlayacak ve gelecek hafta aynı gün New York City ve Orlando arasındaki maç ile devam edecek. Yayın programı genelde cumartesi günü oynanan maçlardan oluşurken, Mayıs ayında bir Pazar günü maçı ve Milli Kutlama günü öncesinde iki Cuma gecesi maçı ile Ağustos ayında oynanacak bir Perşembe akşamı karşılaşmasını içeriyor.

MLS medya ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Chris Schlosser, “MLS sürekli olarak taraftarlar ile ilişki kurmanın yeni ve inovatif yollarını arıyor. Taraftarlarımızın profesyonel sporlara alaka gösteren en genç ve sosyal açıdan faal grup olması itibariyle, Twitter ile bu platform üzerinden maç yayınları gerçekleştirmek üzere anlaşmaya vardığımız için son derece heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.

Futbolakademi.net

Tarih: 13.03.2018 18:46 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur