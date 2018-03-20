Mitrovic: ”Türkiye çok çılgın bir yer”

admin
Spread the love
Devre arası aktarma döneminde Beşiktaş‘ın kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge‘a kiraladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, iki ülkeyi karşılaştırdı ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

”TÜRKİYE’DE HERKES PANİK İÇİNDE”

Türkiye’de yaşamanın fazla zor olduğunu gösteren Mitrovic, ”Belçika ile Türkiye arasında fazla fark var. İstanbul’da yaşadım, çok büyük bir şehir halkı. Fazla trafik var, herkes panik içinde hareket ediyor. Brugge şehrinde yaşamak daha kolay. O yüzden burayı daha çok sevdim.” sözlerini kullandı.

”İSTANBUL’DA DAIMA KORNA SESİ VAR”

İstanbul’un trafiğinden davacı olan Hırvat futbolcu, ”İstanbul’da yaşamak çılgınca. Millet kaide tanımıyorlar. Cümbür Cemaat gergin, bir yere koşturuyor. her zaman trafik oluyor, aralıksız korna sesi var. Korna sesiyle yaşıyorsun. Fazla deli bir büyük kasaba…” dedi.

——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir