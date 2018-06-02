Mircea Lucescu: Biraz sabır…

Tunus ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımın teknik direktörü Mircea Lucescu karşılaşmanın gerisinde direktifler yaptı.

İşte Mircea Lucescu’nun açıklamaları

İyi bir ekibe karşısında oynanmış bir hazırlık maçı. FIFA sıralamasına kadar iyi bir takım. Son derece motivasyonları var çünkü Dünya Kupası’na gidiyorlar. Kendi takımımla ilgileniyorum. Genç oyuncuları oynatarak tecrübe kazandırmaya çalışıyorum.

CENK ÇIKTIKTAN DAHA SONRA…

Dengelenmiş bir maçtı, sonuç da bunu gösteriyor. Cenk’in oyundan çıkması ardından doğal olarak oyunu daha fazla domine ettiler. Takımımın 10 birey kalmasından sonradan gösterdiği mücadeleden memnunum. Alanı iyi kapattılar. Artı kısmet vermedik.

DÜN DE SAHAYA GİRDİLER

Derhal önümüzdeki Rusya maçına bakıyoruz. Burada zor şartlarda oynadık fakat dün Ukrayna-Fas maçında yine taraftar sahaya girdi.

İSTEDİĞİMİ ELDE EDİYORUM

Önemli olan genç oyuncuların deneyim kazanmalarını sağlamaktı. Yeni bir ekip, genç bir takım kurduk. Bütün oyuncular iyi oynadı. İstediğimi elde ediyorum. Mutluyum. Zaten oynamak istediğim takımlar Dünya Kupası’na gidecek hevesli takımlar.

BIRAZ SABIR

Zamana ihtiyacımız var. Birazcik dayanıklılık. Yalnızca buradaki oyuncularım yok. Sakatlık ve başka nedenlerle buraya gelemeyen oyuncularım da var. Aynı vakit milli takıma seçilebilmek için savaşan, çaba eden oyuncuları da görmek istiyorum. Bunlarla da ilgileniyorum.