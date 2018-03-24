Milli takımın maçları hangi kanalda ?

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Türkiye’nin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ, ile Almanya’nın İspanya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın iki maçı da açık kanaldan seyirciyle buluşacak. İşte maçların oynanacağı tarihler ve yayınlanacağı kanallar: 23 Mart Cuma 20:30 Türkiye – İrlanda Cumhuriyeti: TRT Spor 23 Mart Cuma 22:45 Almanya – İspanya: Ülke TV 27 Mart Salı 20:10 Karadağ – Türkiye: TRT 1 27 Mart Salı 22.45 Almanya – Brezilya: Ülke TV Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarının kadrosunda şu isimler yer alıyor: KALECİ: Okan Kocuk (İstanbulspor) Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor) Volkan Babacan (Medipol Başakşehir) SIKI SAVUNMA: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray) Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor) ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), İrfan Can (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Alper Potuk (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Yusuf Printer (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yunus Mallı (VfL Wolfsburg) FORVET: Cenk Tosun (Everton FC), Enes Ünal, (Villarreal CF)

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Kaynak: www.haber3.com

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