Milli Takım’a büyük ilgi ! İrlanda maçında…

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A Milli Futbol Takımı’nın, İrlanda Cumhuriyeti ile bu akşam oluşturacağı hazırlık maçının bilet satışı sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi sebebiyle internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi. Cengiz Ünder'den kötü haber ! Sakatlık...Cengiz Ünder’den fena haber ! Sakatlık…  
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Kaynak: www.haber3.com
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