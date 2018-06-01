Milli maçta şok! Cenk Tosun çılgına döndü

Cenk’in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı.

Cenk’in golünden sonradan tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun’un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Yıldız oyuncu, olaylar sonrası 60. dakikada doğrudan doğruya kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı

CENK TOSUN ANIDEN ÇILDIRDI

Maçın 60. dakikasında oyunun durduğu bir bölümde Türkiye yerine geçen kimse kulübesine doğru gelen Cenk Tosun, tribünde bir taraftar ile tartıştı. Sakinleştirme çabalarına karşın Cenk’in tavrı devam edince hakem golcü futbolcumuza kırmızı kart gösterdi.

ILK KIRMIZI KART

Cenk Tosun bu kartla, kariyerinde ilk önce kırmızı kart görmüş oldu.