Milli maçta şok! Cenk Tosun çıldırdı

Cenk’in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Ulusal Takımın yıldızı çıldırdı.

Cenk’in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun’un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar aralarında çekişme çıktı. Yıldız oyuncu, olaylar sonrası 60. dakikada doğrudan doğruya kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı

CENK TOSUN ANIDEN ÇILDIRDI

Maçın 60. dakikası dakikasına oyunun durduğu bir bölümde Türkiye yedek kulübesine içten gelen Cenk Tosun, tribünde bir taraftar ile tartıştı. Sakinleştirme çabalarına rağmen Cenk’in tavrı devam edince hakem golcü futbolcumuza kırmızı kart gösterdi.

Cenk Tosun’un bu denli sinirlenmesinin sebebi, babası ve ailesi bireylerinin olduğu tribünde çıkan bir ağız dalaşı olduğu belirtildi. Yaşanan durum sonrası TFF’nin özel emniyet görevlileri, Cenk Tosun’un ailesinin bulunduğu bölüme yöneldi.