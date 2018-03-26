Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsilci milli judocu Kayra Sayit, Ordu Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, belediye görüşme salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, milli judocu Kayra Sayit’i bünyelerine kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu transferle Ordu Büyükşehir Belediyespor’un çok büyük hücum yaptığını ifade eden Yılmaz, “Kayra kardeşimiz, olimpiyatlarda keza ülkemiz ayrıca de ilimiz açısından kibir kaynağı oluşturabilecek simge isimlerden bir tanesi. Keza İstanbul Büyükşehir Belediyespor ayrıca de öteki spor kulüplerinin peşinden koştuğu sporcuyu transfer ettiğimiz için keza mutluyuz.” dedi.

Enver Yılmaz, transferin gerçekleşmesinde emeği olan Judo Federasyonu Bakanı Sezer Geçimsiz ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara’ya teşekkür ederek, Kayra ile Ordu’da judo sporunu daha yukarılara taşıyacaklarını belirtti.

Salon sporlarında Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünün fazla gösterişli olduğuna göze çarpan eden Yılmaz, bu mahiyette Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda derece almış önemli sporcuları kadrolarına katmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yılmaz, Fransız asıllı Türk sporcunun bundan daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyespor’u temsilcilik edeceğini belirterek, “Ayrıca futbol haricinde diğer branşlara kurumsal anlamda en iyi desteği veren illerin arasındayız. şimdi diğer salon sporlarında uğraş eden bir il durumundayız. Ayrıca judo hem güreş keza de tekvando gibi branşlarda Ordu, gelecek yıllardan isminden çok bahsettirecek.” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Kara ise Ordu’da hoş bir altyapı oluşturduklarını ifade ederek, Kayra Sayit gibi önemli bir judocuyu aktarma ettikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Ulusal judocu Kayra Sayit de Ordu’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İmza törenine Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ile antrenörler de katıldı.

Tarih: 26.03.2018 14:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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