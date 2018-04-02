Miami Açık’ta şampiyon Isner

Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık finalinde Alexander Zverev’i 2-1 yenen John Isner, tek erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, dünya 5 numarası Alman Zverev ile dünya sıralamasının 17. basamağında yer alan ABD’li Isner karşılaştı.

İki saat 29 dakika süren mücadelede birincil seti 7-6 kaybeden 32 yaşındaki Isner, diğer iki seti 6-4’lük skorlarla kazanarak rakibini 2-1 yendi ve turnuvadaki birincil şampiyonluğunu elde etti.

Tarih: 01.04.2018 23:15