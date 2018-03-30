Miami Açık’ta ilk finalist Stephens

Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık’ta eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka’yı 2-1 yenen Sloane Stephens, tek kadınlarda finale yükseldi.
ABD’nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar sanki final mücadelesinde, 2012 sezonunda zirveye meydana çıkan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka ile ABD’li Sloane Stephens aleyhinde karşıya geldi.
Geçen sene ABD Açık’ta şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki Stephens, rakibini 3-6, 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Stephens bu turda, ABD’li Danielle Collins ile geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko arasındaki güya final maçının galibiyle karşılaşacak.
Tarih: 29.03.2018 23:37