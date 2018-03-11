Metin Albayrak: Şampiyonluğun en büyük adayıyız

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih aleyhinde alınan yenilginin peşinde Spor Toto Süper Lig’e daha fazla motive olduklarını ve şampiyonluğun en büyük adayı haline geldiklerini söyledi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayern Münih ile Almanya’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu birincil maçında alınan 5-0’lık yenilgi ardından Beşiktaş’ın lige daha çok yoğunlaştığını belirterek, “Başından beri üstünlük yarışının içindeydik. Puan farkı açılınca bizi şampiyonluktan uzaklaşmış görüyorlardı. Bayern Münih maçından sonra konsantrasyonumuz üst seviyeye çıkınca ligde farkımızı gösterdik. Bayern Münih maçı esas hedefimiz olan şampiyonluğa odaklanmamıza sebep oldu. Acilen lige daha çok motiveyiz.” dedi.

Siyah-beyazlı takımın ligde son 3 haftada 9 puan aldığını andıran Albayrak, “Bu fikstür oynanmadan önce ‘Çok baskı, buradan çıkılmaz.’ deniyordu ama biz iyi ve tecrübeli bir takımız. Sakatlarımız, eksiklerimiz var. Buna rağmen hiçbir şey aksamıyor. Kadromuzu bunları öngörerek planladık. Şampiyonluğun en büyük adayıyız ve kazanan olacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in işine çok konsantre olduğunu vurgulayan Albayrak, “Başkan, yönetim, hoca, ekip cümbür cemaat kenetlenmiş durumda. Hocamız ve ekibi muhteşem tecrübeli. İyi bir ekip ruhumuz var, takıma bu yıl katılanlar bile kırk yıldır oynuyormuş gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

“Zora alıştık, zoru seviyoruz”

Albayrak, gelecek hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir’i de yenerek milli ekip arasına moralli girmek istediklerini aktararak, şunları söyledi:

“Başakşehir’in puan kaybetmesinin Gençlerbirliği maçında rehavete sebep olacağını düşünenler vardı. Kayda Değer bir maçı kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaştık. Başakşehir deplasmanından da galibiyetle dönmeyi açlık ediyoruz. Basit bir maç olmayacak. Deneyimli ve takımını çok iyi tanıyan bir hocaya karşısında oynayacağız. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmaları da baskı maçlardı. Zora alıştık, zoru seviyoruz.”

Metin Albayrak, 14 Mart Çarşamba günü Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçı için ise “Ilk maçta kısmetsiz bir yenilgi aldık. Bu maça da takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde sunmak için çıkacağız. Bizim için prestij maçı olacak.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 11.03.2018 15:15 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur