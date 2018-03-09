Mesut Bakkal: ‘Hedefimizi farklı yerlere taşıyacağız’

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Medipol Başakşehir 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardındaki düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür eden Mesut Bakkal, “Taraftarın ricası, arzusu ve sezon başından bu yandan stadın en dolu hali bizi öne itti. Galibiyeti defalarca beraber kazandık. Taraftarlara teşekkür ediyorum ve haftaya Göztepe maçında da daha kalabalık bekliyorum. Çünkü bu içine girdiğimiz savaşta bizim yanımızda şahane bir etkisi var. Haftaya da, ondan sonraki haftada bekliyoruz” dedi.

“Takım savunmasında birazcık zaaflar yaşıyorduk”

Hafta başından bu yanlamasına yaptıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını söyleyen Bakkal, “Özellikle top rakipteyken iyi oynayarak çabuk atağa çıkmak ve öndeki oyuncularımızın bulacağı pozisyonla sonuca gitmeyi düşündük. Ortaya ilerleyen dakikalarda çok hoş olaylar çıktı. Ekip adına birlikte oynamak, savunma yapmak, hücuma gitmek ve golleri bulmak önemliydi. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyi harfiyen yerine getirdiler. Harika bir uğraş.

Geldiğimde de söyledim, ‘mükemmel bir takımım var’ dedim. Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk. Bunu orta sahayı çiftleyerek çözdük ve çok dengeli oynamaya başladık. Onlarında keyif aldıklarını düşünüyorum. Çünkü çok çabuk cevap verdiler ve 2 haftada 6 puan aldık. Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladılar. Bunun gerisinde durup devam etmemiz gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, 2 başarı aldık rahatladık lakin işimiz bitmedi devam edeceğiz” diye konuştu.

Oyuncusu Emre Akbaba’nın, Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışarıda kalmasını da değerlendiren Bakkal, kendisinin Emre Akbaba’yı değişikliğe giderek alkışlatmayı düşündüğü anda o pozisyonun gerçekleştiğini, daha önce değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

Tarih: 09.03.2018 22:33 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur