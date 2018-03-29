Mesut Bakkal: Favori Beşiktaş ama takımıma güveniyorum

Mesut Bakkal idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakkal, “Favori bu maçta şayet Beşiktaş ama futbolda hiçbir zaman favorinin olmadığı ve gerekenin sahada yapılınca neler olabileceğini gösterdiği bir maç olacak” dedi.

Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş’ın özellikle iki sezondur hem Türkiye ayrıca de Avrupa’da fazla formda olduğunu gösteren Bakkal, “Zinde bir rakibe aleyhinde oynamaya gidiyoruz lakin moralli gidiyoruz. Biz de 3 haftadır kaybetmeyen, 6 gol atıp, 2 gol yiyen bir takımız. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Derslerini iyi çalışıyorlar. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Sıradan bir maç yok ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum” dedi.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Sakat ve cezalı futbolcunun olmadığı belirten Bakkal, bütün kadro hazırlandıkları bir hafta olduğunu söyledi. Bakkal, “Milli takımdan dönecek oyuncularımızı bekliyoruz. Dönen oyuncularla 1-2 gün idman yapma şansımız olacak. Bizim için her puanın önemi var. Bilhassa geldiğimiz noktada moralli dönemden sonra her puana ihtiyaç var. Çünkü Süper Lig’de defalarca puan puandır. Onun için bizler de 3 haftalık geçmişimize yakışır şekilde mücadele edip iyi oyun oynamayı düşünüyoruz. Sonrasının geleceğine inanıyorum. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Gözde bu maçta olur ya Beşiktaş ama futbolda hiçbir süre favorinin olmadığı ve gerekenin sahada yapılınca neler olabileceğini gösterdiği bir maç olacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Alıştırma ortamları iyi ve antrenmanları olağanüstü özveriyle yapıyorlar” diye konuştu.