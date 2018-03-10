Messi’siz Barcelona zorlanmadı!

Malaga ile Barcelona, La Liga’nın 28. haftasında karşılaştı. 3. kez baba olan Messi’nin forma giymediği maçı zorlanmadan kazanan Barça, haftayı 3 puanla kapattı.

Malaga 0 – 2 Barcelona

15′ 0 – 1 Luis Suarez

28′ 0 – 2 Philippe Coutinho

30′ Samuel Garcia – Kırmızı kart

La Liga’da zirvede yer alan Barcelona, 3. kere baba olan Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin kadroda yer almadığı mücadelede lig sonuncusu Malaga’ya konuk oldu.

15. dakikada Uruguaylı golcüsü Suarez ile öne geçen Barça, 28. dakikada Brezilyalı oyuncusu Coutinho ile farkı 2’ye çıkardı. 30. dakikada Alba’ya sert bir müdahalede yer alan Samuel Garcia, doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Malaga’yı 10 birey bıraktı.

Birincil yarıyı 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda rahat bir oyun sergilerken; skorda bir değişim olmadı ve çaba Katalan devinin iki ayrı üstünlüğü ile noktalandı.

Yenilmezliğini sürdüren Barcelona, puanını 72’ye çıkardı ve haftayı zirvede tamamladı. Peş peşe 7. yenilgisini bölge ve galibiyet özlemi 13 maça meydana çıkan Malaga ise, 13 puanla son sırada yer aldı.

öte taraftan mücadelede sarı kart görebilen Suárez, Camp Nou’da oynanacak Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giyemeyecek

Tarih: 11.03.2018 00:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur