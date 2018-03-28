Messi 6’dan sonra dayanamadı!

Messi, Arjantin’in İspanya’ya 6-1 yenildiği maçın bitmesini beklemeden tribünden ayrıldı. Yıldız oyuncu, 75. dakikada gelen 6. golün ardından maçı izlemeyi bıraktı.
İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Wanda Metropolitano Stadı’ndaki maçta forma giymeyen ve karşılaşmayı tibünden takip eden Arjantin’in süper yıldızı Lionel Messi, maçın bitmesini beklemeden tribünden ayrıldı.
İspanya’nın Isco ile 75. dakikada bulduğu 6. golün ardındaki takımını daha artı izlemek istemeyen Messi, yerinden kalkarak tribünden ayrıldı.
Tarih: 28.03.2018 00:48
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Kaynak: www.ajansspor.com
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