Messi, 6-1’den sonra tribünleri terk etti

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İspanya evinde Arjantin’i konuk etti. Ev sahibi takımın bambaşka galibiyeti değin Arjantinli yıldız Messi’nin stadı maç bitmeden terk etmesi de konuşuldu.

6-1’DEN SONRA ‘OLEY’ SESLERİNE DAYANAMADI

İspanya, Messi’nin tribünden takip ettiği maçta Arjantin’i Diego Costa, Thiago Alcantara, Iago Aspas ve Isco’nun 3 golüyle 6-1 yendi. Son yılların en ağır yenilgisini bölge Arjantin’de ise gözler Messi’nin üzerindeydi.

Messi, 6-1’den daha sonra tribünleri terk etti – İZLE

Takımı gol yedikçe üzülen Messi, 6-1’den sonra ise tribünleri terk etti. Messi, İspanyol taraftarların, takımları pas yaptıkça ‘oley’ diye bağırması sonrası daha fazla dayanamadı ve maçın sonunu beklemden tribünlerden ayrıldı.