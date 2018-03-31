Mert Hakan Yandaş: Kötü oynadık ama en azından kazanmasını bildik

Karabükspor karşısında 1-0 kazanan Sivasspor’un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, uğraş sonunda yayıncı kuruluş beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan, “3 hafta önce iç ast bağlarımı yırttım. Hafta için 2 antrenman yaptım. 3 hafta sonradan sol ayağımla topa vurdum. Maça devam edemedim. Devam etsem takıma hasar vereceğimi düşündüm. Kötü oynadık, o yüzden moralimiz bozuk fakat en azından kazanmasını bildik. Maç maç bakıyoruz. Futbolu keyif alarak oynadığımız için üstteki sıralara yükseliyoruz. Bir hedefimiz var ve o yolda ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 30.03.2018 22:11