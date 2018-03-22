Mehmet Ekici ve Soldado 11’e giriyor

Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici’nin iyileşmesiyle birlikte kalan haftalarda teknik heyetin alternatifli bir kadro oluşturma şansı ortaya çıktı. Valbuena’nın savunma sıkıntısı sebebiyle bu bölgede Aatıf ile yoluna sürekli Aykut Kocaman, artık Mehmet Ekici’yi daha çok kullanmayı planlıyor.

Sakatlık sorununu atlatan tecrübeli futbolcu derbiye ilk 11’de başlasa da tam performans veremedi. Fakat kalan haftalarda hücum oyuncusu olacağı gibi birincil 11’de çıkacağı maçlar da olacak. Bunun yanısıra Soldado’nun performansından da teknik heyet memnun kaldı.

Beşiktaş kupa maçından sonradan Galatasaray derbisinde de beklentileri tedarik eden futbolcunun bundan böyle birincil 11’e girmesi laf konusu.

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Kaynak: www.sporx.com

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