Mehmet Aydın: “Artık hem para hem puan için koşturuyoruz”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, “Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz desek hatalı söylemiş olmayız.” dedi.

Aytekin, Çamlık Spor Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Ünal Karaman ile milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini, bu sürede oyuncularla hocanın kaynaşabileceğini söyledi.

Takımın zorlama bir süreçten geçtiğini açıklayan Aytekin, “Ligde 8 maçımız kaldı. 8 maç çağırmak 24 puan seslenmek. 24 puan çağrıda bulunmak 21-22 milyon lira para çağırmak. Biz bundan böyle ayrıca para keza puan için koşturuyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz desek yanlış söylemiş olmayız.” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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