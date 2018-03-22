Medjani’den destek! ‘Feghouli’yi rahat bırakın’

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da oynayan Carl Medjani, konu hakkında açıklamalarda bulunurken Feghouli’ye takviye oldu.

”FEGHOULI’NİN KANITLAYACAK BİR ŞEYİ YOK”

Medjani, ”Sofiane Feghouli’nin kanıtlayacak bir şeyi değil. Zaten kendini yeterince kanıtlamış bir oyuncu. Ulusal Takım’a da katkıda bulunacak birisi. Teknik direktör ile arasında ne geçtiğini bilmiyorum. Feghouli’yi kuytu bırakın, kulüp takımına konsantre olsun” şeklinde konuştu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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