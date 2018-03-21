Medjani: ”Feghouli’yi rahat bırakın!”

‘da iyi bir sezon geçiren, Cezayir Ulusal Takım kadrosuna giremezken, teknik direktör Rabah Madjer’in bu kararı Cezayir’de tartışma konusu oldu.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da oynayan Carl Medjani, konu hakkında açıklamalarda bulunurken Feghouli’ye takviye oldu.

”FEGHOULI’NİN KANITLAYACAK BİR ŞEYİ YOK”

Medjani, ”Sofiane Feghouli’nin kanıtlayacak bir şeyi değil. Zaten kendini yeterince kanıtlamış bir oyuncu. Ulusal Takım’a da katkıda bulunacak birisi. Teknik direktör ile arasında ne geçtiğini bilmiyorum. Feghouli’yi dar bırakın, kulüp takımına konsantre olsun” biçiminde konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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