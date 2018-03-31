Medipol Başakşehir’de Teleset Mobilya Akhisarspor hazırlıkları sürdü

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oluşturacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir’deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın sabahtan yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha sonra uçakla İzmir’e gidecek ve arkasından otobüsle Akhisar’a geçecek.

AA

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