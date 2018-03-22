Medipol Başakşehir’de Akhisarspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oluşturacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir’deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ulusal takım kamplarında yer alan Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Riad Bajic, Manuel Da Costa ve Alexandru Epureanu ile sakatlığı süren Marcio Mossoro’nun yer almadığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçının hazırlıklarına Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

– İdmanda ziyaretçiler vardı

Turuncu-lacivertli kulübün yaptığı idmanı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Derneği ve Mavigün Koleji öğrencileri, Medipol Başakşehir’in yaptığı idmanı ziyaret etti.

Tesisleri gezen öğrenciler, futbolcularla da resim çektirdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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