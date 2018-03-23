Medel: Türkiye ligini çok basit sanmıştım

Beşiktaş’ın Şilili yıldızı Garry Medel, Gazzetta dello Sport’a özel bir röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Inter’in hayallerindeki takım olduğunu ifade eden Medel, “Çocukluğumda Inter’de forma giymeyi hayal ederdim, bu hayalim gerçekleşti, 100’e yakın forma giydim fakat kupa kazanamadım, çok uğraş ettim lakin Inter ile kupa kazanmayı başaramadım” dedi.

Inter’de Mancini, De Boer ve Pioli ile istenilen başarıların yakalanamadığının da altını çizen Medel, “De Boer fena bir teknik adam yok ve kendi düşüncelerini takıma yansıtmak için tatmin edici zamanı olmadı. Poli de Inter’de kayda değer işler yaptı, fantastik bir kişiliği var ve Inter’de her zaman iyi hatırlanmalı. Mazzari’ye kendime fazla yakın hissediyorum.” biçiminde konuştu.

Inter’in bu sezon ŞampiyonlarLigi’ne yeralma için son ana değin mücadele etmesi gerektiğinin de altını çizen Medel, “Roma toparlandı, Lazio pes etmiyor, Milan da geri döndü. Inter için fazla kolay olmayacak ve hedeflenen başarılar elde edilemezse bu Inter için facia olur” ifadelerini kullandı.

KOLAY SANMIŞTIM

Yaz aylarında bir fazla transfer teklifi aldığını da vurgulayan Medel, “Yaz döneminde İspanya ve Meksika’dan çoğu öneri aldım fakat Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş’ı tercih ettim. Ailem, Türkiye’de kendisini iyi ve mutlu hissediyor, Beşiktaş’ta büyük bir rekabet var ve formayısporx kapmak için aralıksız çaba etmek zorundasınız. Hala kazanan olabiliriz. Ama dört takım bunun için yarışıyor. Ne olacağını göreceğiz. Ilk Olarak Türk ligini fazla daha kolay zannetmiştim. Ancak seviyenin şahane yüksek olduğunu gördüm.” dedi.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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