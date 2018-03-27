Mauricio İsla’nın 100’ü güldü!

Fenerbahçe’nin Şilili savunmacısı, İsveç ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

İsla, 79 dakika kaldığı mücadelede, Şili Ulusal Ekip’nın formasını 100. kez giymiş oldu. Karşılaşmanın ardındaki bunun haklı gururunu yaşamış İsla, “Ülkeme uzun yıllar hizmet etmek istiyorum” dedi. Şili, bugün bir başka hazırlık mücadelesinde Danimarka karşısına çıkacak.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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