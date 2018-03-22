Marius Sumudica: ”Herkes benim deli olduğumu söylüyor”

Teknik Direktörü, Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda takımının oynadığı futboldan memnun olmadığını söyledi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4 günlük iznin gerisinde Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Sezonun ikinci yarısında takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını açıklayan Sumudica, “İki maç önce Kasımpaşa’ya karşısında iyi oynadık, daha sonra fena oynadık. Bir maç iyi, bir maç kötü oynuyoruz. Ligin birincil devresindeki takımımı ve oyunumuzu özledim. Onları hatırlamak istiyorum. Galatasaray’a aleyhinde ikinci yarıda çaba eden takımı özledim. Neden problem yaşıyoruz bilmiyorum.” dedi.

Fazla sayıda oyuncusunun sakatlığının bulunduğunu dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

“Konyaspor maçından önce antrenman yapmayan oyuncularım vardı. Onları o maçta mecburiyetten oynamaya zorladık. Konyaspor maçında Sapunaru ve Lung’u kaybettik. Fenerbahçe maçında oynayamayacaklar. Bu maçta genç bir kaleci ödev yapacak. 20 yaşındaki bir kaleci için büyük bir şans, büyük bir fırsat. Her şeyimizi sahada ortaya koyup daha pozitif çalışmalıyız.”

– “Cümbür Cemaat benim ‘deli’ olduğumu söylüyor”

Saha kenarında kendisinin futbol adına varını yoğunu ortaya koyduğunu, oyuncularından da aynı şeyi beklediğini vurgulayan Sumudica, sözlerine şöyle devam etti:

“Cümbür Cemaat benim ‘çılgın’ olduğumu söylüyor. Türkiye’ye geldiğimde uygulamak istediğim tek şey, iyi bir öğretmen olduğumdu. Taraftarın, basının benim hakkımda şu lahza ne düşündüğü umurumda da değil. Yalnızca oyuncularımdan görmek istediğim, benim gibi sahada çılgın, çılgın olmalarıdır. Eğer futbolcularım Kayserispor için içten oynamazlarsa hiçbir şey kazanamayız.” diye konuştu.

Oyuncularından sahada kazanma arzusu görmek istediğini, bunu göstermezlerse kendisinin de gereken tedbiri alacağını aktaran Sumudica, şunları ifade etti:

“Şimdi Süper Lig’deyiz, 41 puanımız var. Eğer oyuncularım Avrupa’ya gitmek ve daha fazla puan elde etmek istemiyorlarsa maçlara altyapıdaki oyuncularımla çıkarım, bu daha iyi olur. Benim için ayrım etmez, aynı şey benim için. İstediğim bir şey var, agresiflik istiyorum. Onlardan kazanma arzusunu istiyorum. 8 maçımız kaldı, eğer sahada ölmek isteyen, uğraş etmek isteyen varsa buyursun ölsün. Eğer futbola karşı içten olmazsanız futbol da sizden her şeyini esirger.”

– Antrenman

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, kondisyon çalışmalarının ardından antrenmanda pas organizasyonları ve şut çalışması üzerinde durdu.

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Kaynak: www.sporx.com

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