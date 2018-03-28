Marius Sumudica: Futbolcularım Avrupa’ya gitmeyi hak ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe’yi davetli edecek olan Kayserispor antrenmanlarına bir günlük iznin peşinde devam etti. Çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda yer alan Sumudica, “Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta üç kayda değer sporcumuz takımda yer alamayacak. Kaleci Silviu Lung ve savunma oyuncusu Cristian Sapunaru cezalı, Tiago Lopes ise sakat. Yani savunma hattında üç kayda değer isim Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında kaleye geçecek olan Vedat Karakuş için bu maç büyük fırsat. Vedat’ın özgüvene ihtiyacı var. Bu konuda ekip arkadaşları ve kaleci antrenörümüz sporcuya yardım veriyor. Her profesyonel futbolcu bir gün profesyonel olarak birincil maçına çıkacak. Vedat için Fenerbahçe maçı bir talih. Performansı ile ilgili şu an konuşamayız, maçtan daha sonra konuşuruz. Çünkü, ilk Süper Lig maçına çıkacak. Buradan futbolculara mesaj tahsis etmek istiyorum, sahada benim için ve takım için uğraş edeceklerini unutmasınlar” diye konuştu.

“FUTBOLCULARIM AVRUPA’YA GİTMEYİ YARGI EDİYOR”

Sumudica açıklamasının devamında, “Ben buraya geldiğimde Avrupa kupalarına gideceğim diye söz vermedim ama önümüzde böyle bir fırsat var, Niçin gitmeyelim. Futbolcularım bunu hak ediyorlar. Geçen yıl küme düşmeme mücadelesi veren bir takımdan bahsediyoruz. Avrupa’ya gitmeyi fazla istiyoruz. Taraftarsız bu ekip hiçbir şey. Sezonun birincil haftasında Galatasaray karşısında aldığımız bozgun sonrası herkes bizi tekrar küme düşmemeye oynayacak ekip olarak görmeye başlamıştı. Lakin biz sezonun ilk yarsını 30 puanla kapattık. Buraya 3 puan cepte olarak geliyorlardı, derhal rakiplerimiz buraya hazırlanarak gelmeye başladılar. Bu benim ve takımım açısından kibir verici bir şey. Devre aralarında sezonun ikinci yarısının şiddet geçeceğini kaydetmiştim pek de oluyor. Şampiyonluk için oynayanlar, kümede kalmaya oynayanlar var. Takımlar her şeyini devretmek zorunda kalıyor. Bu dönemde yalnızca biz yok rakiplerimizde puan kaybediyor” diye ifade etti.

Takımda gruplaşma olduğu söylentilerinin sorulması üzerine konuşan Sumudica, “Eğer takımda gruplaşma varsa ben gruplaşma oluştuğunu sezersem o isimleri takımdan ayırırım” yanıtını verdi.

öte taraftan sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sumudica yönetiminde çalışan gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular antrenmanın birincil kısmında ısınma ve kondisyon çalışması yaptılar. Ekip, antrenmanın ikinci kısmında çift kale maç ve strateji idmanı yaptı. Antrenmana Romanya Milli takım kampında olan Silviu Lung ve Cristian Sapunaru, Ukrayna milli takımında bulunan Artem Kravets ile sakatlıkları yer alan Muammer Zülfikar Şimşek ve Tiago Lopes katılmadı.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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