Manchester United istediğini aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, davetli ettiği Swansea City’yi 2-0 mağlup ederek, ikinci sıradaki yerini korudu. Bu mücadelede Jose Mourinho ile Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal de karşılaşmış oldu.

Mourinho ders verdi

Ligin 32. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı’nda kümede kalma mücadelesi veren Swansea City’yi ağırladı.

Karşılaşmayı doğruca üstün götüren ev sahibi takım, 5. dakikada Romelu Lukaku, 20. dakikada Alexis Sanchez’in golleriyle mücadeleden 2-0 şampiyon ayrıldı.

United istediğini aldı

Bu sonuçla Manchester United, bir maç eksiğiyle puanını 68’e çıkararak ligde ikinci sıradaki yerini korudu. Swansea City ise 31 puanla 15’inci sıraya geriledi.

Tarih: 31.03.2018 19:26