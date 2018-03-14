Manchester United elendi, Mourinho’nun sözleri olay yarattı!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla’ya elenerek taraftarlarını şoke etti. Ama; Manchester United’ın Portekizli menajeri Jose Mourinho’nun maçın peşinde yaptığı açıklamalar daha fazla konuşuldu.

United elendi, Mourinho’nun açıklamaları durum yarattı

United, İspanya’da Sevilla ile oynadığı birincil maçta rakibiyle 0-0 berabere kalırken, rövanşı ise Old Trafford’da 2-1 kaybederek Devler Ligi’nde havlu attı. Manchester United menajeri Jose Mourinho, artı üzülmeye zamanları olmadığını ve Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerinin dünyanın sonu olmadığını ifade etti.

“Ben daha önce United’ı bu statta iki kez eledim”

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, ”Ben Porto ve Real Madrid ile Manchester United’ı bu statta iki kere eledim. Şampiyonlar Ligi’nden elenmek bu kulüp için yeni bir şey değil. Olayı dramatize edecek zamana sahip değiliz. Cumartesi günü bir maçımız var ve 24 saatten pozitif üzülecek zamanımız yok. Bu, futbol ve elenmek dünyanın sonu yok” diye konuştu.

Taraftarlar öfke doymuş: Kovulmalı!

Öte Yandan Mourinho’nun bu açıklamalarına Manchester United taraftarları büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, ”Mourinho bunu nasıl söyler? Eğer gücüm olsaydı onu hemencecik kovardım. Mourinho’nun yaptığı taraftarlara hakarettir” ifadelerini kullandı. ( DIŞ HABER)

Tarih: 14.03.2018 11:14 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur