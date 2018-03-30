Maliye Piyango avantajı kaptı

Voleybol Efeler Ligi play-off 5-6’ncılık serisi birincil maçında Maliye Piyango, konuk ettiği Ziraat Bankası’nı 3-1 yendi.

Maça hızlı başlayan Maliye Piyango, teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu. Venno’nun ürettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren Maliye Piyango, seti 25-18 almayı başardı.

İkinci sete de iyi başlayan Maliye Piyango, etkin bloklarla rakibi aleyhinde teknik molaya 12-10 önde girdi. Gjorgiev ve Venno’nun etkin hücumları ile seti 25-22 alan Maliye Piyango, 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette maça tutunmak isteyen Ziraat Bankası, etkili savunmasının da yardımıyla teknik molaya 12-11 önde girdi ve seti 25-21 alarak skoru 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette defalarca hücum hatalarıyla etkisiz bir görünüm sergileyen Ziraat Bankası karşısında Maliye Piyango, 25-21 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Maliye Piyango seride 1-0 öne geçerken, ikinci rastlama benzer salonda 7 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Salon: Başkent

Hakemler: Onur Memnun, Meryem Tekol Pelenk

Maliye Piyango: Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Kemal Kayhan, Stankovic, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Siltala, Murat Karakaya, Sercan Yüksel Bıdak, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Antonov, Konarski, Vahit Emre Savaş, Bartosz, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-18, 25-22, 21-25, 25-21

Zaman: 103 dakika (25, 26, 27, 25)

Tarih: 30.03.2018 21:04