Malatya’da şoke eden olay! Bomba ihbarı nedeniyle…

181 yolculu Malatya’dan İstanbul’a hareket edecek olan 21.50 Anadolu Jet uçağında şaşırtıcı bir durum meydana geldi. Malatyaspor’dan oyuncular, yöneticiler ve Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı uçak bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Bağımsızlık’te yer alan habere göre; kalkış için tüm hazırlıklarını yapan uçakta mürettebat, gezgin sayısının pozitif çıkmasından sonradan güvenlik görevlilerine haber verdi.

Yolcular indirildi

Yapılan kontrollerde uçakta 183 yolcunun olduğu öğrenilirken, uçaktaki bütün yolcular aşağıda indirildi, bagajdaki bütün eşyalar arandı.

daha sonra iki kişi uçağa yanlışlıkla bindiğini söyledi. İstanbul’a hareket edecek olan uçak hâlen Malatya’da bekliyor.

Tarih: 11.03.2018 23:45 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur