Maicon krizi aşıldı! UEFA görüşmesi öncesi…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, UEFA görüşmesinden önce çok kritik bir saldırı yaptı.

Maicon’un bonservisi için Sao Paulo’ya yapılmayan ödeme sıkıntı oluşturacaktı. Brezilya kulübünün “Sizi FIFA’ya şikayet ederiz” sözleri üstüne 1 milyon euro’luk ödeme gerçekleştirildi. UEFA kısa zaman önce “Bizimle görüşmeye borçsuz gelin” demişti. Cimbom dünkü toplantıya bu borçla gitse ciddi biçimde can sıkıntısı yaşayacaktı. (Fotomaç)