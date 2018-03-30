Mahmut Uslu: Yönetimde olup olmayacağım belli değil

Mahmut Yumuşak Başlı, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ve başkan Aziz Yıldırım’ın haziran ayında yapılacak seçimli alışılmış genel kurulunda bitmiş aday olduğunu açıkladığı organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DEVAM EDER MİYİM, BAKACAĞIZ

Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın seçimdeki idare listesinde yer alıp almayacağını bilmediğini bildiren Uslu, “Aziz Şimşek listelerini son 2 gün kala yapar. Ben devam eder miyim, vaktiyle devam etme niyetim yoktu ama şu anda bakacağız. Ben Yargıtay sürecinde, 2013’ün kasım ayında girmiştim. 6 ayda her şey biter diyorduk ama 5 yıl olmuş daha bitmedi, inşallah biter.” diye konuştu.