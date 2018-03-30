‘Maçı Volkan için kazanalım’

Fenerbahçeli futbolcular, Boluspor maçında yenilen 6 golden dolayı morali bozuk olan Volkan Demirel için Kayserispor maçını kazanmaları gerektiği görüşünde birleştiler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 27. haftasında deplasmanda 2 Nisan Pazartesi günü Kayserispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gazete Habertürk’ün haberine kadar, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı. Milli takımdan dönen oyuncuların da katılmasıyla birlikte Kocaman idman temposunu artırırken taktik ağırlıklı incelemeler da yaptırdı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar bölge gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Kayseri maçı hazırlıkları sürerken futbolcular da kendi arasında yaptıkları toplantılarla birbirlerini motive etmeye başladı.

Milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte bu toplantılar daha da sıklaştı. Özellikle Bolu ile oynanan hazırlık maçında yenilen 6 gol sonrasında moral bozukluğu yaşayan ve tepki görebilen Volkan Demirel’in Kayseri maçıyla 500. maçına çıkacak olması üzerine futbolcular, “Kaptanımız çok hileli tepkiler aldı. Böylesine manâlı gününde takım olarak Volkan Demirel için bu zorlu maçı kazanmalıyız ve ona hediye etmeliyiz” görüşünde birleştiler.

Tarih: 30.03.2018 10:32