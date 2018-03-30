Lucescu yenilen golü o isme bağladı !

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A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ ile oynadığımız hazırlık maçının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Mircea Lucescu, yaptığı açıklamalarda oyundan memnun olduğunu dile getirirken, oyuncu grubunda koskocoman şartların değişmesi yapmayacağını da söyledi. İşte Mircea Lucescu’nun maç sonundaki sözleri… ”İyi başladık, 2-0 ile. Daha da iyi olabilirdik oysa 45. dakikada rakibimiz gol attı, gereken bölgeyi kapatamadık rakibimizde bu durumdan faydalanarak güzel bir gol attı.” ”2-0’daki güven ile 2-1’deki güven farkı ayrı. 2. sanki muhalif üzerimize geldi. Yalnızca duran toplar ve kornerlerde problem yarattılar. Karşılığında 4-5 tane kontratak bulduk, bunları başarabilseydik ayrı olurdu.” ”Yediğimiz 2. golde Enes topu kaybedince oyundan düştük. Kritik olarak göremeyiz, yalnızca oyuncularım genç oldukları için az önce elimizdeki skoru koruyabilme seviyesine gelmiş değiller. Oyun organizasyonu açısından mutluyum. Çalışmalarda konuştuklarımızı sahaya iyi yansıttık. Birincil yarıda 40’a değin oyunun hakimi bizdik. İk maçtaki manâlı iki 11 oyuncum, (Serdar ve Gökhan) eksiklerini hissettim. Ama, diğerleri açısından mutluyum. Bugün Ömer Bayram’da birincil kez oynadı. Emre Akbaba ve Serdar Gürler, İrfan Can da deneyim kazanacak. Eksikliğimiz oyuncuların 23-24 yaşında olmalarıydı.” Karadağ -Türkiye: 2 – 2 ”SONUÇTAN YOK, OYUNDAN MEMNUNUM…” ”Daha 3 maçımız var. çoğunlukla oyuncu grubunu değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu grupla bir çalışma içine girdik. Tabiiki eski arkadaşlarımıza kapımızı kapamış değiliz. Onları da yeri geldiğinde alacağız.” ”Rakip bizden daha tecrübeliydi, uzun zamandır beraber oyunuyorlardı. Sonuç için mutlu değilim ama oyun ve tutum açısından mutluyum.” ”Siz de gördünüz ama bizim bundan böyle bir oyun sistemimiz var. İrlanda ve Montenegro maçlarına baktığınız süre bir oyun sistemimiz olduğu gözüküyor ve bunu geliştireceğiz, kayda değer olan yetersiz olan güveni telkin etmek ve bunu takviye etmek. Önümüzdeki 3 maçta da oyuncuların davranışları daha yukarı taşıyıp bir yere getireceğiz.” ”Sonbaharda üstteki seviyedeki oyuncularımız hangi form düzeyinde olduğuna bakacağız ancak burdaki arkadaşlar artık ne istediğimi anladı ve sahada göstermeye başladı.” ”Okay bizim için fazla kayda değer bir oyuncuydu, Topal’ın uzun zamandır defansın göbeğinde oynamadığını biliyoruz. Uğur Demirok’un yerine onu seçim ettik. Sadece sonuç isteseydim oyuncu değiştirmezdim. Bu durumda Serdarın, Emre Akbaba’nın İrfan Can’ın potansiyeli olduğunu göremezdim.”