Lucescu: Genç Türk futbolcuların sorunu…

A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu ve oyuncularımızdan Okay Yokuşlu, İrlanda ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

İşte Mircea Lucescu’nun açıklamaları…

”Gelen oyuncular var gelecek oyuncular var. Dıştan bekleyenler var. İnşallah onlar da bir gün gelmeye karar verirler. Enes, Emre Mor gibi oyuncular kulüp değiştirdiler ama hepsinin kişisel yetenekleri fazla fazla. Kulüp değiştirdiler fakat yeni kulüplerinde de değişilmez oyuncular arasına girdiler. Kabiliyetli oyuncuların yanına oynuyorlar. Bu da gelişmeleri için kayda değer. Milli Takım için de kayda değer bu. Ne yazık ki Emre Mor, bu kez bizimle beraber olamıyor. Kulüp doktorunun yolladığı bir rapor var. 38 derece ateşi vardı. Yazık natürel… Cengiz antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Lakin Okay, Çağlar gibi diğer genç futbolcular var elimizde. Hepsi beraber oynayacaklar ve bu iyi olacak. Onların tümü iyi oyuncu. İnanarak daha iyiye gideceğiz.”

”Kolay değil tabii. Kasım ayından beri oyuncuları görmedim. 50 maçtan artı canlı maç izledim. Bütün oyuncuları canlı izlemeye çalıştım. Tanıdık Olmayan oyuncuların pozitif sayıda olması duruyor hala. Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor. Olsun fakat bu koşul gençlere Milli Ekip çekirdeği olma imkanı tanıyor. Önemli maçlara çıkacağız. Oyuncular da bunun haberdar. Yalnızca iki antrenmanımız oldu fakat çok toplantılar yaptık, fazla konuştuk. Ne yapmamız gerektiği hakkında konuştuk. Sorumluluklarını biliyorlar. Bunlar kayda değer şeyler. Çağırmamış olduklarım da futbola hizmet etmiş oyuncular. Onlar da hala gelebilirler natürel.”

”İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir oyuncu ekibim var ve onlara inanıyorum. Aynı Yapılı Olan bir grup kurmaya çalışıyorum. Sonuçta 26 oyuncu çağırıyoruz fakat 17 öbür kulüpte oynuyorlar. Her oyuncu ile ilişkiler değişik oluyor. Hepsi öbür bir kültürden geliyorlar. Aynı Yapılı Olan bir birliktelik yapmak istiyoruz. Her maçın öbür bir tecrübesi var. Bu maçların da bize epeyce yardımı olacaktır.”

“Herkes 10 numara oynamak istiyor”

”Herkes sistemler hakkında konuşuyor. Sistemler önemlidir ama başlıca önemli olan oyunun dinamiğidir. Hakan ve Cengiz, kendi takımlarında 4-3-3 pozisyonlarında oynayabilirler. Bizim başka sorunlarımız var. Becerikli oyunculara baktığınız zaman Türkiye’de fazla oyuncu var. Cümbür Cemaat 10 numara oynamak istiyor lakin. Hakan, Oğuzhan, Yusuf, Emre cümbür cemaat 10 numara oynamak istiyor. Sahanın başka bölgelerinde oynayabileceklerini uygulamak gerekiyor. Bazen sahada keşmekeş oluyor. Zamanla ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacaktır. Bu takım 4-1-4-1’den 4-2-3-1’e değişken. Enes ile beraber 4-4-2’ye de dönebiliriz. Hakan, sezon başında sahada dolaşıyordu fakat Gattuso’nun gelmesiyle beraber oyun disiplini kazandı. Oyun disiplinini iyi yapmanız gerekli. Genç Türk futbolcuların sorunu bu zaten. Cümbür Cemaat 10 numara oynamak istiyor. 18 sene önce de böyleydi. Hala aynı…”

Okay Yokuşlu da kısa bir yorumlama yaparken, ”Bu ekibe güveniyorum. Nitelikli isimlerimiz var. Tabii ancak yalnızca bunlar tatmin edici de değil. Birbirimizle oynamamız lüzumlu. Dünya Kupası’nda olamamak hepimizi üzdü lakin geçmişi değiştiremezsiniz. Artık geleceğe odaklanmamız lüzumlu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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