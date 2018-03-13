Lucescu Cengiz Ünder hakkında konuştu: Olağanüstü…

Lucescu, Cengiz Ünder hakkında konuştu! Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma – Shakhtar Donetsk maçını statta izleyecek olan A Milli Rakım Teknik Direktörü, genç yıldız ile ilgili manzara bildirdi.

İtalyan basınına konuşan Mircea Lucescu, “Cengiz her şeyden önce mükemmel bir çocuk. Büyük bir alçakgönüllülüğü var ama bununla beraber hırsı da. Beklemek zorundayız, demin performansının zirvesinde yok. Önünde şahane bir gelecek var ve sadece gelişebilir. Doğaüstü bir yeteneği var, Di Francesco (Roma Teknik Direktörü) ona güven veriyor ve onu ardına kadar geliştiriyor” dedi.

Tecrübeli teknik adam, 90’lı yılların ortasında Roma’nın teknik dierktörü olmaya yakın olduğunu, Başkent ekibi ile görüştüğünü fakat sonra hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Luce o dönem İtalya’da Brescia’yı çalıştırıyordu.

Tarih: 13.03.2018 21:24 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur