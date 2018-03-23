Lucescu: Amacım günü kurtarmak değil

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İrlanda Cumhuriyeti’yle 23 Mart’ta özel maçta aleyhinde karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nda mücadele öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu, Maç Kitabı yayınına yazı yazdı. Mircea Lucescu’nun yazısı şu şekilde: “UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası hedefiyle defalarca birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Takdir edersiniz ama bu hiç de basit bir iş yok. İrlanda Cumhuriyeti maçıyla birlikte Mart ve Mayıs-Haziran periyodunda çok pozitif hazırlık karşılaşması oynayacağız. Bu süreçte form ve sıhhat durumları elverdiği sürece Milli Ekip’a katkı maddesi sağlayacak bütün deneyimli oyunculara da kapımız açık. Türkiye’de futbola gönül vermiş, futbol adına çalışan herkese sesleniyorum: Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Türkiye, UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için çok yoğun bir mesai harcıyor. Elimizdeki stadyumlar Avrupa’da değil. Futbolun bütün paydaşları, akademilere, altyapıya ve gençlere daha fazla ağırlık vermeli. A Milli Takım’ın gelecekteki mutluluğu, adamakıllı yeni nesiller için ne yaptığımıza yan. Eminim oysa çıktığımız bu yolun sonunda karakteristik bir oyun yapısı olan, futbolcuların yeteneklerine yerinde, uluslararası organizasyonlara katılımda senaryo belirten bir Milli Ekip ortaya çıkacaktır.”

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Kaynak: www.haber3.com

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