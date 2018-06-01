Love’dan Beşiktaş’a tehdit! ‘FIFA’ya giderim’

Beşiktaş’ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Beşiktaş’ın kendisine borcu olduğunu ve ödenmemesi durumunda FIFA’ya başvurmayı düşündüğünü söyledi. Love ayrıca, Flamengo’ya transfer almak istediğini dokundurma eden açıklamalar yaptı.

Flamengo’nun menajeriyle temasa geçtiğimi kaydeden Love, “Beşiktaş’ın ne yerine getirmek istediğini öğrenmem gerek. Eğer Beşiktaş beni istemiyorsa, o zaman Flamengo’nun devlete ait öneri yapmasını bekleyeceğim ve bunu Beşiktaş’a ileterek en iyi kararın ne olacağını öğreneceğim. Dün menajerimi aramışlar. Hemen Şimdi ne konuşulduğunu bilmiyorum, onunla görüşmedim. hemen her şey belirsizken görüşmenin de çok anlamı yok. aynı zamanda Beşiktaş ile de sözleşmem var. Kısa vakit içinde ne olacağını öğreniriz” dedi.

“BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILMASI LAZIM”

Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşılması gerektiğini vurgulayan Sambacı, “Menajerimle görüşeceğim ve benim için en iyi maaş önerisinin ne olacağına bakacağım. Flamengo’nun önereceği sayı, Beşiktaş’tan düşük olacaktır. Bonservis bedelim konusunda ise anlaşılması lazım çünkü 2 yıl daha sözleşmem var. Kesin bir sayı yok, anlaşılması lüzumlu” diye konuştu.