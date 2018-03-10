Litvanya’da Ali Koç gerginliği! Yönetici pankartı görünce…

Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe karşılaşmasının ilk devresinde Fenerbahçeli bir kısım taraftar Ali Koç’un başkan olması ile ilgili bir pankart açtılar.

Sarı lacivertli taraftarların açtığı pankart sonrası basketbol şube sorumlusu Ozan Balaban açılan pankart nedeniyle bu taraftarların yanına gitti ve pankartın açılmamasını istedi. Taraftarlar buna Ozan Balaban’ın karışamayacağını söyleyince bir stres yaşandı. Yaşanan bu gerginlik sonrası pankart kaldırılmayınca Ozan Balaban polise pankartın kaldırılmasını söyledi ve gerginlik daha da büyüdü. Bunun üstüne sosyal medyada büyük tepkiler oluşurken sarı lacivertli taraftarlar pankartı maç sonuna kadar kaldırmadılar. (Bağımsızlık)

Tarih: 10.03.2018 09:13 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur