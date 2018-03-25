Lens’ten Fenerbahçe için olay açıklama

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Lens, siyah beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısından kendi performansına, kupadaki Fenerbahçe maçı rövanşından, ligde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına kadar birçok konuda Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 5 asist ile oynayan Lens, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirerek, “Burada istenilen seviyemi yakalamış değilim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede taraftarların beklentisine karşılık vereceğim” dedi.

Lens, Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki maçı kopartacak pozisyonları kaçırdığı için pişman olduğunu ifade ederken 8 maçı kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını açıklama etti.

“İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİM AMA YAPMAM GEREKENLERİN FARKINDAYIM”

Bir yılda Türkiye’nin iki büyük kulübünde oynamasına karşın herhangi bir mukayese yerine getirmek istemediğini gösteren Lens, Beşiktaş’ta demin istenilen seviyeye gelmediğini belirtti ve “İki kulüp arasında bir mukayese yerine getirmek istemiyorum. 1 sezon Fenerbahçe’de oynadım ve derhal bundan böyle Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Doğrusunu bildirmek icabında burada istenilen seviyemi yakalayabilmiş değilim. Kendime, potansiyelime inanıyorum. Kulüp ve taraftarlar bana büyük takviye veriyor. Onların beklentilerinin, burada yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede onların bu beklentisine karşılık atamak istiyorum” diye konuştu.

“COME TO BEŞİKTAŞ FAZLA YARATICI VE SIRA DIŞI”

Hollandalı oyuncu Beşiktaş’a gelme sebeplerini, “Beşiktaş koskocoman bir kulüp. tekrar tekrar 2 üstünlük yaşadı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadık bu sezon. Bu tabii fakat de bir sebepti fakat tek sebep değildi. ‘Come to Beşiktaş’ sloganı benim için adamakıllı yeni bir şeydi. Bence çok hoş, becerikli ve sıra dışıydı. Beşiktaş’ın tanınırlığını, bilinirliğini ciddi bir şekilde artırdı” sözleriyle açıkladı.

“AVRUPA’DA ÖNEMLI BİR İZ BIRAKTIK”

Kendisinin az forma giymesine rağmen takım olarak Şampiyonlar Ligi’nde iz bıraktıklarını ifade eden Lens, “Her oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister, daha artı zaman olmak ister ama bununla ilgili hiçbir vakit garanti yoktur. Burada kararları teknik direktör verir. Bu gayet açık. Ben geçmişte de Şampiyonlar Ligi’nde oynadım. Gerçekten çok hoş bir tecrübeydi. Birçok büyük takıma karşısında uğraş ediyorsunuz. Çok üst seviye bir turnuva. Bence biz takım halinde grup aşamasında çok iyi bir meslek başardık. Bayern Münih eşleşmesinde azıcık şansız olduğumuzu söyleyebilirim. Oysa Avrupa’da önemli bir iz bıraktık. Bence gelecekte de bu performansı göstermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIMDAN ZİYADE SAHADA KALİTEMİ GÖSTERMELİYİM”

Manâlı olanın hangi pozisyonda oynadığı değil, sahip olduğu kaliteyi uygulamak olduğunu dile getiren Jeremain Lens, “Benim için doğrusu böyle bir kavga kalmadı. İdeal pozisyon diye bir koşul kalmadı. Çünkü, sağ ve sol tarafta oynadım. Santrfor peşinde ikinci forvet olarak oynadım. Öbür takımlarda, öbür sistemlerde oynadım. O yüzden artık bu fazla takıldığım bir nokta değil. Burada önemli olan benim sahip olduğum kaliteler. Pozisyon ne olursa olsun bunları gösterebilmem lüzumlu” dedi.

“EN ÜST SEVİYEYE ÇIKMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM”

Tecrübeli oyuncu ‘Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun, kendi analizini yapıyor musun’ sorusuna, “Bu durumla ilgili bir inceleme gerçekleştirmek benim görevim yok. Bu dürüst olmaz. Daha iyi olmak için çalışıyorum. Daha iyi olmak için mücadele gösteriyorum ve bir lahza evvel en üstteki seviyeye çıkmak için uğraşıyorum. Tenkit, bunu yapanların, medyanın işi. Gazetelerin ya da televizyonların. Onlara da hürmet gösteriyorum” şeklinde yanıt verdi.

“CENK’İN YAPTIĞI İŞLERİ YERINE GETIRMEK ÖTEKI ARKADAŞLARIMIZIN GÖREVİ”

Everton’a aktarma olan Cenk Tosun’dan sonradan takımda yer alan forvetlerin de ellerinden geleni yapacağını söyleyen Jeremain Lens, “Cenk tabii ancak bir oyuncu. Bunu Beşiktaş’ta kanıtladı. Birçok maçta büyük performanslar gösterdi. Cenk artık ayrıldı, Beşiktaş’ın oyuncusu değil önce bunu anımsamak lazım. Burada o pozisyonda oynayan fazla kayda değer arkadaşlarımız var. Bundan Böyle Cenk’in yaptığı işleri yapmak onların görevi” diye konuştu.

“TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE MAÇINDAKİ POZİSYONLAR İÇİN PİŞMANIM”

Lens, Beşiktaşlı taraftarların aklından çıkmayan birincil yarıdaki Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçındaki pozisyonları için “Pozisyonları kaçırmamın nedeni çok basit, o pozisyonlarda doğru seçimi yapmadım. Yapsaydım zaten gol atmış olurdum” dedi.

‘Bu pozisyonlar için pişman mısın’ sorusuna ise ”Natürel oysa” diyerek yanıt veren Hollandalı yıldız ”Futbolda içten seçimleri yapamadığınızda bunun bir takım sonuçları olur. Ben de bu pozisyonlarda doğru seçimleri yapamadım. Gol atma ya da asist yapma fırsatını kaçırdığım için pişman ve üzgünüm” açıklamasını yaptı.

“QUARESMA VEYA BABEL’İN YEDEĞİ DEĞİLİM, BURADA SIRALAMA DEĞIL”

Quaresma veya Babel’in yedeği olma konusuna profesyonelce yakında olacak olan Lens, oyuncular arasında bir koyma olmadığını söyledi ve “Ben sonuçta Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Burada 1’inci, 2’nci ve 3’üncü oyuncu diye bir şey değil. Hocamızın bize çoğu kez söylediği bir şey var: ‘Burada her oyuncu değerli, her oyuncu takımın manâlı bir parçası.’ Natürel ki medya ve taraftarlar bu alıcı sıralamalar yapabilirler, bunlara da saygı duyuyorum. Fakat burada 1’inci oyuncu şudur, 2’nci oyuncu şudur diye bir şart yok. Ben nihayetinde bu kulübün oyuncusuyum. Bu kulübe hizmet etmekle mükellefim” şeklinde konuştu.

“8 MAÇIMIZI DA KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ”

Spor Toto Süper Lig’de kalan 8 maç ve Galatasaray maçının önemine de değinen Hollandalı futbolcu, “Belli olan bir şey var; 8 maçı kazanırsak kazanan oluruz. Galatasaray maçı düğümü çözer mi, çözmez mi bilmiyorum lakin muhakkak kaybetmememiz gereken bir maç. Çünkü, doğrudan rakibimizle oynayacağız. Oradan kaybetmeden dönmemiz gerekiyor” dedi.

“NİYETİM KONTRATIMI BITIRMEK”

Beşiktaş ile 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi yer alan Lens, “Beşiktaş ile uzun süreli ve iyi bir sözleşme yaptım. Niyetim burada bu kontratı bitirmek, en iyi şekilde hizmet edebilmek. Onun haricinde gelecek ne getirir, bilmiyorum tabii fakat niyetim kesinkes burada kalmak” açıklamasını yaptı.

“BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE MAÇLARINDA YAŞANAN OLAYLAR ABARTILIYOR”

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçlarda yaşanan olayların çok büyütüldüğünü ve futbolun içinde bu gibi durumların olduğunu söyleyen Lens, “Bu olayları çok abartmamak lüzumlu. Çünkü iki tane büyük takım karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçları galip gelmek istiyor. Doğal olarak tansiyon ve gerilim fazla yükseliyor. Ara Sıra provokasyon da oluyor. Bunlar olmasa daha iyi olur, lakin bunun bazıları da futbolun bir parçası. Bunu da bile bile hareket etmek gerekiyor. Saha dıştan olanları bilemem lakin saha içinde bütün futbolcular maçı kazanmaya, rakibi daha alçak etmeye odaklanıyorlar” dedi.

“FENERBAHÇE’DEN DAHA İYİ BİR TAKIMIZ”

Jeremain Lens, Ziraat Türkiye Kupası güya finalinde 2-2’lik skorun rövanşında Kadıköy’de oynayacakları Fenerbahçe maçı için “Natürel fakat zorlama bir maç lakin biz daha iyi bir takımız. İyi bir rakibe aleyhinde oynayacağız ve inanıyorum oysa orada kazanmak için şansımız yüksek” yorumunu yaptı.

“DAHA İYİ OLSAYDIM ULUSAL TAKIMA SEÇİLEBİLİRDİM”

Lens son olarak Hollanda Milli Takımı ile ilgili düşüncelerini aktardı:

“şu anda Hollanda Ulusal Takımı’nda bir yenilenme var. 2020 ve 2022 için daha genç bazı oluşuyor ve burada seçimi yapan ben değilim. Belki daha iyi bir seviyede olsaydım seçilebilirdim. Seçilmedim ve buradayım.” DHA

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Kaynak: www.haber3.com

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