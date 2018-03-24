Lens: Fenerbahçe’den daha iyi takımız

İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİM

Bir yılda Türkiye’nin iki büyük kulübünde oynamasına karşın herhangi bir karşılaştırma gerçekleştirmek istemediğini bildiren Lens, Beşiktaş’ta hemen şimdi istenilen seviyeye gelmediğini belirtti.

DHA’ya konuşan Lens, “İki kulüp aralarında bir kıyas gerçekleştirmek istemiyorum. 1 sezon Fenerbahçe’de oynadım ve şimdi bundan böyle Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Doğrusunu anlatmak icabında burada istenilen seviyemi yakalayabilmiş değilim. Kendime, potansiyelime inanıyorum. Kulüp ve taraftarlar bana büyük destek veriyor. Onların beklentilerinin, burada yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede onların bu beklentisine karşılık vermek istiyorum” dedi.

BİZ DAHA İYİ TAKIMIZ

Jeremain Lens, Ziraat Türkiye Kupası güya finalinde 2-2’lik skorun rövanşında Kadıköy’de oynayacakları Fenerbahçe maçı için “Tabii oysa baskı bir maç lakin biz daha iyi bir takımız. İyi bir rakibe aleyhinde oynayacağız ve inanıyorum ancak orada galip gelmek için şansımız yüksek” yorumunu yaptı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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