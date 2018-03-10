Las Palmas’da Emenike depremi!

Las Palmas’a kiralık giden Emenike’nin İspanyol ekibindeki macerası hiç forma giymeden tamamlandı. Dizindeki kronik sakatlık nedeniyle ameliyata girmesi gereken futbolcu sezonu kapattı.

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike’nin Las Palmas Kulübü’ndeki kiralık dönemi başlamadan sona erdi. Olymipakos’un sözleşmeli futbolcusu olan Nijeryalı forvet, sezon sonuna kadar İspanyol ekibine gönderilmişti.

Önce kilo, daha sonra sakatlık

Fakat takıma katıldığında artı kiloları olduğu için oynatılmayan 30 yaşındaki oyuncu, tam kilolarından kurtulmaya başlarken, sonrasında ise sakatlandığı için forma giyemedi. Perşembe ve Cuma günkü idmanlara sakatlığın nüksetmesi nedeniyle katılamayan Emenike’nin dizindeki bıkkınlık sebebiyle ameliyata ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Sözleşmeyi feshetmek için başvurdu

Bıçak altına yatacak futbolcunun dizinde kronik sakatlık bulunduğu, işlem geçirmeyip bu şekilde devam etse deha sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği bildirildi. Bu gelişmelerin gerisinde Emenike Las Palmas’a başvurarak kulüpten ayrılmak istediğini iletti.

6-8 ay sahalardan uzakta kalacak

Emenike’nin ameliyata girmesi her tarafta iyice sağlığına kavuşması için elzem görülürken, bu durum, 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzaktan kalmasını zorunlu kılacak. Konuyla ilgili tanımlama yapan kaynaklar, dizdeki sakatlığın kronik olduğunu ve operasyonun şart olduğunu belirtiyor.

Yunanistan’a geri dönüyor

Sakatlıktan kurtulma ve rehabilitasyon sürecini Yunanistan’da geçirmek istediğini belirten Emenike, Olympiakos’a dönmek istediğini İspanyollara bildirdi. Tecrübeli golcü, 31 Ocak’ta ara aktarma penceresinin son gününde, son dakikalarda İspanyol ekibine imza atmıştı. (Skorer)

Tarih: 10.03.2018 14:17 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur