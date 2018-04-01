Lakers play-offlarda yine yok

Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics’ten (17) daha sonra NBA’in 2. en başarılı takımı Lakers bu nedenle defalarca 5. kere play-off’lara yükselemedi.
SONUÇLAR
Pistons’ı galibiyete, 20 rakam, 5 ribauntla oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 18 ribauntla double double’a imza atan Andre Drummond taşıdı. Lakers’ta Julius Randle 23 rakam, 11 ribaunt, Kyle Kuzma 20 rakam, 11 ribaunt, Lonzo Ball da 15 rakam, 11 asist, 8 ribauntla double double yaptı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-New York Knicks: 137-128 (uzatmada)
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 112-106
Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 123-104
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 93-101
Phoenix Suns-Boston Celtics: 94-102