Lakers play-offlarda yine yok

Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics’ten (17) daha sonra NBA’in 2. en başarılı takımı Lakers bu nedenle defalarca 5. kere play-off’lara yükselemedi.

Pistons’ı galibiyete, 20 rakam, 5 ribauntla oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 18 ribauntla double double’a imza atan Andre Drummond taşıdı. Lakers’ta Julius Randle 23 rakam, 11 ribaunt, Kyle Kuzma 20 rakam, 11 ribaunt, Lonzo Ball da 15 rakam, 11 asist, 8 ribauntla double double yaptı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-New York Knicks: 137-128 (uzatmada)

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 112-106

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 123-104

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 93-101

Phoenix Suns-Boston Celtics: 94-102