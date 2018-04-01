Lakers play-offlarda yine yok

admin
Spread the love
Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics’ten (17) daha sonra NBA’in 2. en başarılı takımı Lakers bu nedenle defalarca 5. kere play-off’lara yükselemedi.

Pistons’ı galibiyete, 20 rakam, 5 ribauntla oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 18 ribauntla double double’a imza atan Andre Drummond taşıdı. Lakers’ta Julius Randle 23 rakam, 11 ribaunt, Kyle Kuzma 20 rakam, 11 ribaunt, Lonzo Ball da 15 rakam, 11 asist, 8 ribauntla double double yaptı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-New York Knicks: 137-128 (uzatmada)
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 112-106
Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 123-104
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 93-101
Phoenix Suns-Boston Celtics: 94-102

Tüm zamanların en iyi 10 kalecisinden bahsettiğimiz yazımızı da okumak isterseniz tıklayın

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir