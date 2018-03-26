La Liga Beşiktaş’ın eski yıldızı Nihat Kahveci’yi unutamıyor!

ve‘ın unutulmaz isimlerinden olan, İspanyollar tarafından unutulmuyor.

La Liga‘da Real Sociedad ve Villareal formalarıyla başarıdan başarıya koşan eski milli futbolcuyla ilgili La Liga’nın devlete ait Twitter hesabı bir paylaşımda bulundu.

Nihat’ın La Liga’da attığı en güzel gollerden oluşturulan derlemede yıldız futbolcu için “Türk tutkusu: Goller için arzu” ifadesini kullandı.

Milli futbolcu, Ocak 2002’de aktarma olduğu Real Sociedad’da ertesi sezon takımıyla ligi 2. sırada bitirmiş, attığı 23 golle de gol krallığı yarışında Roy Makaay‘ın peşinde Ronaldo‘yla birlikte ikinciliği paylaşmıştı.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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